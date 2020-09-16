Сказки в телефоне: программист из Закарпатья создал бесплатное приложение для детей

Закарпатец Андрей Антонов создал бесплатное телефонное приложение Сказки детства. В сборнике почти 200 народных, авторских и колыбельных произведений. Все исключительно на украинском языке. Сказки в текстовом и аудиоформате.

Их бесплатно озвучивают простые украинцы и профессиональные актеры. Есть здесь известные Ивасик Телесик, Никита Кожемяка, Коза-дереза ​​и Котигорошко. Почти половина произведений авторские сказки украинских классиков и современных писателей.

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Андрей признается, что благодаря этому сделал ИТ-карьеру. Сейчас его приложение уже скачали десятки тысяч людей по всему миру. Большинство – из Украины, Канады, Америки и Германии. Андрей постоянно модернизирует программу и пополняет библиотеку.

Приложение можно загрузить на любой мобильный телефон или планшет. И пользоваться им даже без доступа к Интернету.

Приложение бесплатное и таким останется, убеждает автор. Здесь нет рекламы, а цель Андрея – популяризировать свои любимые украинские сказки.

Также недавно Джоан Роулинг бесплатно опубликовала в сети сказку, которую она написала более 10 лет назад.

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