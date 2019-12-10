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КБ, научные центры и исследовательские институты. Что приватизируют в 2020

Правительство активно готовится к приватизации. Сейчас к передаче в Фонд госимущества подготовили более 700 заведений, которые до того были в государственной собственности.

Всего на продажу хотят выставить более тысячи объектов. Это малоэффективные предприятия, на восстановление которых требуются немалые средства. Поэтому проще отдать объекты инвесторам.

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Уже 2020 года с молотка пойдут конструкторские бюро, научные центры и исследовательские институты.

Ученые, работающие над двумя европейскими проектами с финансированием $80 тыс. подчеркивают, что во всех европейских странах такие институты принадлежат государству.

Продавать ли объекты – сейчас решают профильные министерства. Они утверждают, что настоящие ученые без работы не останутся, а государство получит доход.

До конца года правительство должно сформировать перечень стратегических заведений, которые останутся в государственной собственности. Другие продадут в основном через ProZorro.

И если на крупных предприятиях инвестор не будет иметь права изменять профиль и увольнять людей первые 6 месяцев, то с объектами малой приватизации, в которую входят институты, новый владелец сразу будет делать что угодно.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что нужно изменить ситуацию с госпредприятиями в Украине.

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