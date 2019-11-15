Кефир и белый йогурт – чем отличаются и польза

Кисломолочные продукты известны своими полезными свойствами для организма человека. Ежегодно их количество на полках растет. Особенно трендовыми в этой категории сегодня становятся кефир и белый йогурт. Чтобы получить не только вкус, но и пользу для здоровья, следует их различать.

– Прежде всего, белый йогурт и кефир отличаются составом живых бактерий. Если белые йогурты содержат особые молочнокислые бактерии, то настоящий кефир должен иметь еще и дрожжевую составляющую. Кефир полезно употреблять вечером для восстановления микрофлоры, а белый йогурт – можно употреблять в течение целого дня. Кстати, в частности, белый йогурт помогает очиститься от вредных микроорганизмов, – объясняет диетолог Светлана Фус.

Если детям чаще нравится кисломолочные продукты с наполнителями, то у взрослых украинцев в тренде кефиры и белые йогурты, отмечают на производстве Молокия.

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По мнению диетологов, белый йогурт, в частности, помогает очистить желудочно-кишечный тракт от вредных микроорганизмов, облегчить синтез витаминов в организме, поддержать иммунную систему.

К слову, грозит ли Украине молочный кризис.

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