Несколько выстрелов в голову и протрезвеют: МВД Беларуси призывает расстреливать протестующих

МВД Беларуси опубликовало призыв расстреливать протестующих. На официальной странице появилось сообщение о многочисленных звонках от мирных жителей Минска, которые требуют расправы над митингующими.

Простые законопослушные люди: рабочие, пенсионеры, многодетные родители — умоляют убрать с улиц агрессивных протестующих, которые не дают нормально жить.

Правоохранители даже опубликовали аудиозапись одного из разговоров. На нем призывают применить против протестующих огнестрельное оружие.

Пару выстрелов в башку и все, и все протрезвеют!

Протесты в Беларуси

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.