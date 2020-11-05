Несколько судей КСУ не будут участвовать в работе учреждения — причина

Четверо судей Конституционного суда Украины, которые не поддержали решение об антикоррупционном законодательстве, не будут участвовать в работе учреждения из-за публикации в СМИ проектов его решений.

Речь идет о тех судьях Конституционного суда, которые голосовали против резонансного решения по антикоррупционном законодательстве.

По словам пресс-службы КСУ, заседание сегодня не состоялось из-за отсутствия кворума судей. Они должны были рассматривать толкование статей Конституции относительно земельного рынка.

Скандальное решение КСУ

27 октября Конституционный суд признал неконституционным ст. 366-1 УК Украины, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование имущества. На следующий день Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) закрыло доступ к единому государственному реестру деклараций

30 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект О восстановлении доверия конституционной судебной системе, в котором предлагается прекратить полномочия судей Конституционного суда и объявить его постановление о э-декларации недействительным.

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