Километровый оползень в Одесской области: геологи назвали причину

Очередной сдвиг в Одесской области. Километровый участок склона в курортном селе Санжейка сошел к морю. К счастью, из людей никто не пострадал. От места обвала до ближайшего дома 80 метров. Сейчас под угрозой оползней еще несколько километров побережья.

Отдыхающим просто повезло, что километровый участок почвы сполз осенью. Ведь все лето здесь палатками стояли туристы, все пляжи были переполнены курортниками. Сейчас это как кадры из фильма-катастрофы. Десятки кубометров глинистого грунта, вместе с дорогой и деревьями, сдвинулись на несколько метров к морю.

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От зоны сдвига до ближайших домов – не более ста метров. Люди здесь живут сезонно. Сейчас дома пустуют. По мнению геологов, обвал вызвали постоянные подмывания грунта со стороны моря и сильные дожди. Такие обвалы в Санжийке происходят регулярно последние 10 лет, но так масштабно впервые. Геологи говорят – явление это естественное, море отвоевывает сушу, и поскольку проводить здесь берегоукрепительные мероприятия слишком дорого, то лучшее, что может сделать человек, – строить дома как можно дальше от берега.

Местные власти, чтобы обезопасить людей, перекопала дорогу, которая ведет к склонам. Сейчас в районном центре собрали комиссию по техногенной и экологической безопасности.

Чтобы избежать повторных обвалов, необходимо провести комплексные берегоукрепительные мероприятия и превентивную работу с местным населением. Однако таких денег в районном бюджете нет.

Напомним, в центре Киева автомобиль целиком провалился в яму.

Опубликовано Октябрь, 03 в 21:53



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