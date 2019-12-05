Комната в детском саду на 6 квадратов: как живут переселенцы из Марьинки и Красногоровки

В холоде, без горячей воды, в старом, обшарпанном здании. В Курахово в заброшенном детском саду уже шестой год живут переселенцы из Марьинки и Красногоровки. Отсутствие нормальных бытовых условий людей не пугает. Они радуются, что есть крыша над головой.

Курахово – небольшой городок на западе Донецкой области.

И первое мирное после линии разграничения в Марьинском районе. Еще в 2014 году здесь приняли тех, кто бежал от войны.

На 6 десятков человек – 4 туалета и две душевые, стены в трещинах, штукатурка слезла. Оставив свой разбитый снарядами дом в Красногоровке, Любовь три года снимала жилье. Но аренда выросла настолько, что оплачивать ее женщина больше не смогла. Так и оказалась здесь.

Большинство жителей пожилые люди, почти все их истории похожи. Жилье разрушено, идти больше некуда. Александре Трофимовне – 86. Шестой год она живет в комнатке на 6 квадратов. Ее сын погиб от попадания снаряда в квартиру в начале войны. Через 20 дней после похорон снаряд выпущен из Града уничтожил и ее дом до фундамента.

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Год назад с двумя детьми бежала из Красногоровки от войны Инна. Приют нашла здесь. Стены в плесени, батареи греют, впрочем, тепло сразу выветривается.

Оплачивают здесь только коммуналку. В отопительный сезон получается около тысячи гривен с человека. И для большинства это немалая сумма.

В Кураховской мэрии обо всех проблемах в общежитии знают и планируют построить новое общежитие. Вот только на местном уровне такой проект не осилить.

Эти люди хотят нормальных условий. Но самая большая их мечта – жить дома.

Факты ICTV ранее писали про реалии жизни переселенцев.

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