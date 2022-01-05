Конец пандемии и усиление медицины: что ждет украинцев в 2022 году

Мольфарка Магдалена из Закарпатья рассказала, что ждет украинцев в 2022 году.

Чтобы открыть занавес будущего, она проводит специальный обряд: жжет травы и разрезает дым ножом.

Первое, о чем говорит – это о противостоянии с Россией. Говорит, что в 2022 году Москва не оставит своих захватнических планов по поводу Украины. Однако успокаивает – на полномасштабную войну в Кремле не решаться.

— Не надо бояться врага, потому что он как волк. Если будем его бояться, лучше в лес не ходить. Ни холода, ни голода, ни войны не будет, полномасштабной войны, – говорит мольфарка.

По словам Магдалены, дефолта, энергетического кризиса или новых протестов в стране не произойдет. А экономика начнет набирать обороты после двух лет пандемии коронавируса.

— Изменения в лучшую сторону, изменения в плане строительства, плане экономического роста, изменения в плане образования. Этому очень обрадуются учителя. И вижу очень значительное усиление медицины, – добавила мольфарка.

Об экономическом росте и достатке говорит и черный маг Дмитрий Дульский. Ему будущее открывают карты Таро.

Говорит, даже немного удивлен, ведь они показали ему только положительные сигналы. Маг предвещает, что пандемия коронавируса окончательно ослабнет в Украине уже в 2022-м. Локдаунов не предполагает.

— Какой-то ажиотаж с кислородом, нехватка врачей – такого уже не будет. Постепенно мы выйдем на финишную прямую. В других странах будут и локдауны, местами всплески заболевания, – рассказал Дмитрий Дульский.

С положительными предсказаниями для Украины мольфарки и мага соглашаются звезды. Астрологи даже уверяют, что осенью-летом нас ждет победа на международной арене.

— 30 марта – очень хороший аспект. Он может быть аспектом мира, победы или успехов на международной арене. Возможно, это будет закрепленный шаг на пути к НАТО или Евросоюзу. То есть очень хорошие события, — говорит астролог Альбина Пономаренко.

Все в один голос уверяют, что 2022 год будет однозначно положительным для украинцев. Однако отмечают, что в году тигра нужно быть смелее и не бояться перемен в своей жизни, и тогда ничто не сможет вас остановить.

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