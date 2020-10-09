Кинофестиваль КІНОЛІТОПИС в Киеве: 68 документальных и художественных лент

Киев блеснул международными киноновинками. В ивент-холле PMHUB открылся XYII Кинофестиваль КІНОЛІТОПИС.

В программе демонстрации около 68 современных документальных и художественных лент многих стран разных континентов. Среди них серия короткометражек Средиземноморья, а также ряд других лент.

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И гости, и организаторы восторженно отмечали креативность и высокий уровень ивента.

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