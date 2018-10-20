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Кинофестиваль Люмьер: в чем уникальность и какие фильмы показывают

Никакой конкурсной программы или наград за лучшую мужскую или женскую роль – только удовольствие от просмотра мировой классики на большом экране в месте рождения кино – в этом уникальность кинофестиваля Люмьер, который ежегодно собирает в Лионе тысячи киноманов.

В частности благодаря фестивалю Люмьер в Лионе развиваются компании, занимающиеся реновацией фильмов, ведь маленькие недостатки старой пленки становятся заметны на большом экране.

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Работа над одним полнометражным фильмом занимает почти полгода при условии, если в наличии есть весь материал, потому что иногда поиски нескольких утерянных кадров могут замедлить процесс как минимум на несколько месяцев, и произошло в этом году.

Но говоря о классике в мире кино не забывают и о современности. На церемонии открытия кинофестиваля вспомнили и об Олеге Сенцове.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Кабмин снял ограничения на фильмы 18+ в кинотеатрах.

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