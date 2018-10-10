Киоски с кофе и кофемобили: сколько стоит такой бизнес и как не отравиться

Врачи советуют выпивать в день не более 3 чашек кофе. Потому что больше – это уже не польза, а вред организму, особенно в напряженном рабочем графике. Этот напиток везде – в кофемобилях, многочисленных кафе и кофейных киосках. Причем неизвестно, как предприниматели выдерживают конкуренцию при такой плотности предложений.

Поэтому неудивительно, что к нам не спешит мировой монстр кофе компания Старбакс – здешнюю конкуренцию преодолеть будет непросто.

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И с разрешениями не все так просто. Особенно для кофе на колесах. Каждый такой автомобиль должен стоять в строго определенном месте, который утвердила власть. Но сначала эту площадь надо купить на аукционе. Стартовая цена 15 000 гривен. Расценки в центре могут достигать миллиона за место за один год.

В столице среди объектов передвижной торговли законно работают только 200. Остальные, а это почти тысяча, разрешений не имеют. В департаменте благоустройства обещают активнее бороться с нечестными предпринимателями. Для этого увеличивают количество демонтажных бригад. А покупателям советуют искать специальную голограмму. Ее цепляют только на законные киоски и кофемобили.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что кофе помогает быстро похудеть

Опубликовано Октябрь, 10 в 20:36



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