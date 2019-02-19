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Кипрская церковь полностью поддержала ПЦУ

Кипрская церковь полностью поддержала ПЦУ и осудил агрессивную политику России.

Об этом говорится в решении, принятом накануне по итогам синода Кипрской православной церкви.

Украина имела полное право просить Вселенский патриархат об автокефалии. А представители Русской церкви получили возможность открыто выразить свою позицию на соборе, но не захотели вести диалог.

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Поэтому, говорится в решении Кипрской церкви, вмешиваться в дела Православной церкви Украины в дальнейшем права не имеют.

К слову, читайте в материале Фактов ICTV о том, как была создана Православная церковь Украины и какие изменения ожидает украинское православие.

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