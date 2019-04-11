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Корь в США: вирус могли завезти из Украины

Корь, которая сейчас свирепствует в США, скорее всего из Украины. К такому выводу пришли журналисты издания The New York Times. Говорят, вирус могли привезти хасиды, которые ежегодно в Черкасской области празднуют еврейский Новый год.

Первые заболевания корью в США зафиксировали именно после возвращения хасидов из Украины, отмечает издание.

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В некоторых районах Нью-Йорка из-за вспышки кори объявлено чрезвычайное положение. Городская власть требует, чтобы все сделали прививки. Иначе – большой штраф.

Напомним, в Украине невозможно объявить эпидемию кори, потому что для этого нужен главный санитарный врач, которого нет из-за ликвидации СЭС.

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