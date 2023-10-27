Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023

— Российские потери под Авдеевкой.

— ВСУ отразили штурмы оккупантов под Авдеевкой.

— Освобождение Клещеевке: как это было?

— Обстрел Херсонской области: есть погибший.

— Защита украинцев в Международном суде от фонда Амаль и Джорджа Клуни.

— Анонс нового украинского сериала о первых днях полномасштабной войны.

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