Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
— Российские потери под Авдеевкой.
— ВСУ отразили штурмы оккупантов под Авдеевкой.
— Освобождение Клещеевке: как это было?
— Обстрел Херсонской области: есть погибший.
— Защита украинцев в Международном суде от фонда Амаль и Джорджа Клуни.
— Анонс нового украинского сериала о первых днях полномасштабной войны.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 10:30 (27.09.2023).
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