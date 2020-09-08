Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Кличко рассказал, где откроют два обновленных киевских путепровода

Уже в конце сентября должно улучшиться движение по столичным улицам в районе Оболони и Почайной. Через три недели планируют открыть еще два обновленных путепровода, сообщил Виталий Кличко.

Он осмотрел завершающий этап капитального ремонта объектов. Путепроводы на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта давно были в аварийном состоянии. Два из них отремонтировали и открыли движение еще в мае. Тут восстановили металлические конструкции, провели армирование и бетонирование монолитных плит.

Теперь начали стелить несколько слоев высококачественного асфальта, одновременно обустраивают тротуары, делают новое ограждение и освещение. По словам мэра Киева — это продолжение масштабного обновления инфраструктуры столицы.

Разгрузит Кольцевую и соединит пять международных трасс

Вокруг Киева построят новую объездную дорогу — она ​​соединит пять международных трасс и главные города страны, и наконец разгрузит старую кольцевую.

Киевская обходная дорога будет полукольцо вокруг столицы, которое предусматривает строительство нового моста через Днепр. Ожидаемый трафик более 300 тыс. автомобилей.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Не продали алкоголь: на АЗС в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату
Не продали алкоголь: на АЗС в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату
На всех пляжах в Киеве запрещено купаться
На всех пляжах в Киеве запрещено купаться
Bolt договорился с КГГА о тестовом режиме для электросамокатов
Bolt договорился с КГГА о тестовом режиме для электросамокатов
Mercedes-Benz, Mustang и Lamborghini. В Киеве устроили автопробег кабриолетов
Mercedes-Benz, Mustang и Lamborghini. В Киеве устроили автопробег кабриолетов
Бог им судья: в Киеве избили священника, а он отказался писать заявление
Бог им судья: в Киеве избили священника, а он отказался писать заявление
Президента банка Аркада взяли под стражу
Президента банка Аркада взяли под стражу
В Киеве полицейский с пистолетом Януковича продавал наркотики
В Киеве полицейский с пистолетом Януковича продавал наркотики
Ваша дочь попала в ДТП: в Киеве “врач” выманил у женщины $5 тыс.
Ваша дочь попала в ДТП: в Киеве “врач” выманил у женщины $5 тыс.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка