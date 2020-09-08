Кличко рассказал, где откроют два обновленных киевских путепровода
Уже в конце сентября должно улучшиться движение по столичным улицам в районе Оболони и Почайной. Через три недели планируют открыть еще два обновленных путепровода, сообщил Виталий Кличко.
Он осмотрел завершающий этап капитального ремонта объектов. Путепроводы на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта давно были в аварийном состоянии. Два из них отремонтировали и открыли движение еще в мае. Тут восстановили металлические конструкции, провели армирование и бетонирование монолитных плит.
Теперь начали стелить несколько слоев высококачественного асфальта, одновременно обустраивают тротуары, делают новое ограждение и освещение. По словам мэра Киева — это продолжение масштабного обновления инфраструктуры столицы.
Разгрузит Кольцевую и соединит пять международных трасс
Вокруг Киева построят новую объездную дорогу — она соединит пять международных трасс и главные города страны, и наконец разгрузит старую кольцевую.
Киевская обходная дорога будет полукольцо вокруг столицы, которое предусматривает строительство нового моста через Днепр. Ожидаемый трафик более 300 тыс. автомобилей.