Кличко рассказал, где откроют два обновленных киевских путепровода

Уже в конце сентября должно улучшиться движение по столичным улицам в районе Оболони и Почайной. Через три недели планируют открыть еще два обновленных путепровода, сообщил Виталий Кличко.

Он осмотрел завершающий этап капитального ремонта объектов. Путепроводы на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта давно были в аварийном состоянии. Два из них отремонтировали и открыли движение еще в мае. Тут восстановили металлические конструкции, провели армирование и бетонирование монолитных плит.

Теперь начали стелить несколько слоев высококачественного асфальта, одновременно обустраивают тротуары, делают новое ограждение и освещение. По словам мэра Киева — это продолжение масштабного обновления инфраструктуры столицы.

Разгрузит Кольцевую и соединит пять международных трасс

Вокруг Киева построят новую объездную дорогу — она ​​соединит пять международных трасс и главные города страны, и наконец разгрузит старую кольцевую.

Киевская обходная дорога будет полукольцо вокруг столицы, которое предусматривает строительство нового моста через Днепр. Ожидаемый трафик более 300 тыс. автомобилей.

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