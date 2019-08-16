Кличко и Усик в цветах: выставка ко Дню независимости на Певческом поле

В столичном ландшафтном парке Певческое поле 16 августа открылась выставка ко Дню Независимости. На этот раз цветочные композиции посвящены выдающимся украинским спортсменами, которые прославили нашу страну на весь мир.

Каждый район Киева представил свой вид спорт и выдающегося спортсмена. Для дизайнеров было важно сделать не только красиво, но и рассказать о наших спортсменах, их рекордах и достижениях.

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Именно это, по мнению организаторов, символично, ведь успехи наших спортсменов изрядно вдохновляет всех украинцев.

Среди героев цветочных инсталляции украинские боксеры братья Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, гимнаст и олимпийский чемпион Олег Верняев.

Выставка открыта для всех желающих до 15 сентября. Каждые выходные организаторы обещают интересную развлекательную программу и мастер-классы по различным видам спорта.

Напомним, в городе Перечин на Закарпатье появилась своя Лавандовая гора.

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