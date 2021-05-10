Книги, которые разговаривают и поют. Юбилей издателя Ивана Малковича

10 мая исполняется 60 лет Ивану Малковичу. Он издатель, которого знает вся страна, ведь именно Малкович сделал украино-язычную книгу живой. Его издание говорят и даже поют. А вымышленное Иваном Франко слово А-ба-ба-ба-га-ла-ма-га теперь приобрело совсем новое значение.

Дело мечты начал, чтобы сыновья учили азбуку, которая начинается с Ангела, а не с, например, Автобуса.

Гарри Поттер довольно быстро заговорил на украинском — наш перевод считается одним из лучших в мире. И украинское издание появлялось раньше, чем российское — это был персональный вызов Малковича.

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А еще — он любимец Лины Костенко и настоящий друг многих звездных поэтов и писателей. Мария Матиос выдала здесь три книги.

Издатель признается: на самом деле, он еще и очень счастливый человек. И все же мечтает немного повлиять на менталитет украинцев, разгадать это чудо, как рождается читатель, а еще иметь время, чтобы прочитать то, что за кучей дел не всегда удается.

Меган Маркл написала детскую книгу

Меган Маркл написала детскую книгу The Bench об отношениях между отцом и сыном. На это герцогиню Сассекскую вдохновил ее супруг принц Гарри и сын Арчи.

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