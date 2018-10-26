Кока-Кола Бевериджис и общественная организация Освитория запустили инновационную образовательную онлайн-платформу

У выпускников школ-интернатов теперь больше шансов получить высшее образование. Четвертый год Кока-Кола Бевериджиз Украина и общественная организация Освитория реализует программу развития молодежи.

Благодаря ей учащиеся 10-11-х классов готовятся к внешнему независимому оцениванию и поступления в высшие учебные заведения.

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В этом году компания запустила инновационную образовательную онлайн платформу бесплатных курсов для развития деловых и жизненных навыков молодежи.

Старт программы состоялся в Николаевской школе-интернате №5. В этом учебном году программа охватывает 1200 детей из 15 школ-интернатов девяти областей страны.

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Опубликовано Октябрь, 26 в 20:19



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