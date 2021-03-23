Кокосовый чиа и баклажаны с орехами: необычные рецепты блюд в Великий пост 2021

Как разнообразить рацион во время Великого поста 2021, советуют звезды шоу-бизнеса, диетологи и шеф-повара.

Украинская певица Солоха с семьей соблюдает пост каждый год.

Ее рацион традиционный – борщ без мяса, винегрет, суп из чечевицы, в котором полно белка.

Десерт на завтрак – семена чиа, залитые кокосовым молоком. Количество Омега-3 в этих зёрнышках не менее, чем в лососе, который в течение поста Солоха не употребляет.

– Напоминает очень вкусный пудинг. Чиа впитывает аромат того продукта, которым его заливаешь. Если это кокосовое молоко, то будет аромат кокоса, – объясняет певица.

К загустевшему десерту подходят фрукты, гранола и черный шоколад. После такого завтрака, уверяет певица, сытость продлится до обеда.

– На второй-третьей неделе чувствую легкость. Мозг лучше работает, будто какое-то просветление наступает. Кроме того, исчезает несколько килограммов, – делится впечатлениями Солоха.

Отсутствие жиров животного происхождения не слишком повлияет на организм за семь недель, говорят диетологи. Мясной белок компенсируют бобовые и соя. Жиры есть в орехах, масле и авокадо. Углеводами, конечно, насытят каши. И это – основа постного рациона. Крупы можно миксовать с картофелем и макаронами из твердых сортов пшеницы.

По словам диетолога Светланы Фус, сейчас есть много полуфабрикатов из сои с добавлением глютена или горохового белка.

Шеф-повар ресторана Глек Андрей Северенчук советует готовить на завтрак рисовую кашу на ореховом молоке, где полно углеводов. По его словам, приготовить ее дома совсем не сложно.

Молоко можно сделать самому или приобрести. В кашу по желанию добавить любые подсластители: сахар, сироп агавы.

Андрей добавляет печеную тыкву. Ее можно добавить в кашу во время приготовления. Подавать с вареньем из ревеня и яблоками.

В обед можно запечь баклажаны с ореховой пастой.

– Блюдо тоже постное, но непростое в приготовлении, так как нет ингредиента, который готовят менее шести часов, поэтому легче его заказать в заведении, – объясняет Андрей.

Советы Клопотенка для Великого поста 2021

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко во время Великого поста 2021 советует попробовать изменить привычную манеру приготовления на новую. Например, запекать пищу при низкой температуре.

В ежедневный рацион он советует добавить сельдерей и цветы кабачков.

Подробнее с советами Клопотенка для Великого поста 2021 можно ознакомиться в материале Фактов ICTV.

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