Коктейль из фекалий. Во что превратили водоемы в Николаеве

Изобретательные николаевцы самостоятельно решили проблему отсутствия централизованной канализации. Они сбрасывают нечистоты в ливнестоки. Во время ремонта сети коммунальщики обнаружили десятки незаконных врезок. Точноею количество не подсчитать: люди подключаются и к магистральным трубам.

И все это без очистки течет в реки. Поэтому, летом купаться в черте города запрещено из-за загрязнения кишечной палочкой. 51 гривна штрафа за врезку не пугает. Чиновники понимают, что решит проблему строительство централизованной сети.

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Незаконные трубы заштамповывали бетоном. Однако, в Николаеве десятки километров ливневых труб. Поэтому все незаконные врезки выявить невозможно, – жалуются коммунальщики.

Ливневая канализация без очистки течет в реки Южный Буг и Ингул. В черте города два десятка таких выходов. Даже в мороз сквозь решетки воняет на всю улицу. Летом реки в пределах города опасны для купания. В этом году город выделил почти 20 млн гривен на строительство канализации в части частного сектора.

К слову, Николаев задыхается от вони – канализация в городе 3 недели без ремонта.

Опубликовано Ноябрь, 15 в 21:57



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