Коломыя без мусора: ветераны АТО начали экологический проект

На Коломые участник Майдана и ветеран АТО показал пример, как превратить мусор в большой сквер.

Андрей Балацкий собирает мусор не потому, что очень нуждается в деньгах, он мечтает очистить свой город.

Стекло, пластик, полиэтилен – весь хлам человек несет домой, а потом сортирует и сдает. Заработанное тратят на чистые проекты. А еще, таким образом, он и его собратья адаптируются к мирной жизни.

Убирать за собой Андрей привык после службы в Донбассе. А сортировать мусор начал через тепловизор. Каждую ночь устройство съедало четыре батарейки. Поэтому Андрей искал способ их утилизации. Теперь собирает и сортирует весь мусор.

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Чтобы не жаловались соседи, все найденное Андрей раскладывает в мешки. Говорит, выгоднее собирать стекло. Бутылка стоят 40 копеек. А если сдавать производителю, то можно получить и до двух гривен. За вырученные деньги мужчина решил озеленить город.

Присоединились друзья, соседи и военные-добровольцы. Поэтому в парке высадили 60 дубков – символ памяти.

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