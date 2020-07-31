Коломыя встретила дома бойцов 10-й горноштурмовой бригады

Домой после восьми месяцев на Востоке вернулись бойцы 10-й горноштурмовой бригады.

Их торжественно встречали чуть ли не всем городом. Горожане, друзья и родственники поблагодарили своих героев, неутомимо защищают наше государство от врага. Военные побудут немного времени на отдых, а потом, как только будет приказ — снова отправятся на Восток.

Боевые задачи бригада выполняла на мариупольском направлении. Говорят, враг коварный, устраивает провокации, обстреливает из запрещенного оружия.

Из рук командования бойцы получили награды. Но больше всего радуются крепким объятиям родных и друзей.

Убийство медика на Донбассе

13 июля на Донбассе боевики обстреляли военных медиков во время эвакуации тела погибшего воина. В результате обстрела один медик погиб, еще двое пострадали.