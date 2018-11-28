Колонны техники идут ночью: боевики готовятся к мощной атаке

На передовой минувшие сутки были значительно спокойнее, чем накануне. В целом только 5 обстрелов – все живы и здоровы. Сегодня – вообще тихо. Но наших армейцев это беспокоит – возможно, враг готовится к мощной атаке.

– Гражданские машины, видим колонны техники. Как колесной, так и гусеничной. Движение идет все время. В основном военная техника идет ночью, а гражданские ездят днем, – говорят бойцы.

Террористы перебрасывали технику под прикрытием огня, чтобы отвлечь внимание украинских военных. Военное положение на фронте мало что изменило. Бдительность, внимание и крепкие нервы остаются надежными союзниками украинской пехоты.

Смотрите: Заставит ли Трамп Путина ответить за нападение в Азовском море

Вчера Факты ICTV писали о том, что враг активизировался возле Новолуганска.

Опубликовано Ноябрь, 28 в 19:21



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.