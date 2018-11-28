Колонны техники идут ночью: боевики готовятся к мощной атаке
На передовой минувшие сутки были значительно спокойнее, чем накануне. В целом только 5 обстрелов – все живы и здоровы. Сегодня – вообще тихо. Но наших армейцев это беспокоит – возможно, враг готовится к мощной атаке.
– Гражданские машины, видим колонны техники. Как колесной, так и гусеничной. Движение идет все время. В основном военная техника идет ночью, а гражданские ездят днем, – говорят бойцы.
Террористы перебрасывали технику под прикрытием огня, чтобы отвлечь внимание украинских военных. Военное положение на фронте мало что изменило. Бдительность, внимание и крепкие нервы остаются надежными союзниками украинской пехоты.
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Вчера Факты ICTV писали о том, что враг активизировался возле Новолуганска.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!