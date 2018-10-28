Когда авто – смысл существования: секреты и стиль жизни фанатов машин

Сегодня День автомобилиста и речь идет о реально большое количество людей. Ведь по последним данным, в мире насчитывается около миллиарда автовладельцев, а к 2035 году их будет уже около 2 миллиардов.

Для многих автомобиль – это не просто способ передвижения или заработка – это смысл жизни.

Стереотип, что вождение – это только мужское дело – давно в прошлом.

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Маньяки на внедорожниках – так называют себя члены автоклуба, для которых нет плохих дорог. Их автомобилям подчиняются и карпатское бездорожье, и снежные заносы в столице.

К слову, официально День автомобилиста отмечают в последнее воскресенье октября, начиная с 1993 года. Факты ICTV подготовили слова, которые помогут в этот день поздравить ваших друзей, родных и знакомых.

Опубликовано Октябрь, 28 в 14:11



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