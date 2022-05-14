Когда может состояться полномасштабное контрнаступление ВСУ: Чмут о ситуации на фронте

В Харьковской области украинские защитники перешли в контрнаступление на Изюмском направлении. Военный аналитик и директор фонда Повернись живим Тарас Чмут объяснил, насколько эффективно он происходит.

— Российской Федерации не удалось добиться успеха в попытках наступления и прорыва обороны на Восточном направлении. На некоторых участках фронта Вооруженные силы Украины пытаются перейти в контрнаступление, освобождая территории и вытесняя противника на государственную границу. Однако о тотальном очищении украинской земли говорить еще рано.

По его словам, нужно больше времени, однако уже в скором времени могут появиться хорошие новости о работе Вооруженных Сил Украины.

— Подобные операции требуют больше времени, но в краткосрочной перспективе недель или месяцев могут быть положительные новости. По меньшей мере то, что мы остановили продвижение российских войск и окружение наших группировок – это уже положительно. Мы уже на втором этапе войны, выполнили первую нашу функцию – остановили их продвижение. В частности, благодаря волонтерскому движению, помощи западных партнеров, поступлению новой артиллерии, других средств противотанковых переносных зенитно-ракетных комплексов.

Ситуация в Луганской и Донецкой областях остается непростой, однако наши бойцы смогли нивелировать планы Российской Федерации. Директор фонда отметил, что украинские защитники остановили продвижение российских войск.

– Там тоже на самом деле все лучше, чем могло быть. Мы нивелировали там планы, которые были у врага. К сожалению, достаточно большой ценой. Но мы остановили их. В настоящее время российские войска в очередной раз не смогли реализовать свой замысел. Если все будет хорошо, тогда мы можем перейти в контрнаступление, если будут имеющиеся силы, а западные страны будут продолжать поставлять технику и оружие.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.