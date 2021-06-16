На каком этапе строительство АН-178 для ВСУ и когда он взлетит в небо

На заводе Антонов обещают, что первый самолет для ВСУ взлетит в небо уже в первом квартале 2022 года.

АН-178 — один из трех самолетов, которые впервые в истории независимой Украины заказало Минобороны для украинского войска. Контракт рассчитан до 2024 года.

Впервые о необходимости в новых самолетах заговорили после катастрофы Ан-26 в Чугуеве, где погибли 26 курсантов и офицеров. Контракт заключили в декабре 2020-го, за ним Антонов должен поставить три авиамашины.

Это будут новые самолеты, а для их создания используются украинские, европейские и американские детали. Однако основные агрегаты и запчасти производятся почти на 30 отечественных заводах. Например, АН-178, собранный в 2015-м, на 60% состоял из российских комплектующих.

Сейчас уже собран не только фюзеляж, но и присоединены крылья. Военно-транспортный самолет способен перевозить до 100 десантников, БТРы и небольшие танки, может взлетать и садиться на неподготовленных площадках, простой в управлении.

Когда самолет будет готов, он должен пройти испытания, в том числе осуществить до 700 полетов — для проверки системы управления, двигателей, аэродинамики, чтобы получить сертификат Госавиаслужбы.

Гендиректор ГП Антонов Сергей Бычков говорит, что после испытаний самолет передадут Минобороны примерно в конце 2022 года.

Затем планируют получить еще и международный сертификат, по которому АН-178 смогут предлагать зарубежным покупателям. Украинскими самолетами уже заинтересовались в Египте, Турции, Индии и Азербайджане.

Фюзеляж новой модели самолета Ан-178-100Р для ВСУ завод Антонов показал 20 мая. Ранее обещали, что первый из трех самолетов армия получит весной 2023 года.

Самолет способен перевозить до 18 тонн груза, а также до полусотни военных.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.