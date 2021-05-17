Когда прекратится транзит из РФ: что будет с ГТС и как готовится Украина

Украинскую газотранспортную систему планируют оптимизировать и модернизировать. Ведь это позволит сэкономить и обеспечить надежность газоснабжения, даже в случае прекращения российского транзита.

Сейчас Москва строит морские газопроводы в обход Украины. Поэтому если транзит российского газа в Европу прекратится — мощная украинская труба рискует остаться полупустой, а все расходы на ее обслуживание лягут на внутренних потребителей.

Несмотря на то, что именно отечественная труба была историческим маршрутом поставок голубого топлива в Европу, Россия пытается обойти ее.

В результате чего сейчас наша ГТС загружена менее чем на треть своей мощности. А дальше есть риск вообще нулевого транзита. Это большой вызов для экономики. Однако Украина готова его принять.

По словам гендиректора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона, транзитный контракт действует только до 2025 года и поэтому нам уже сейчас нужно думать, какая стоимость транспортировки будет для наших конечных потребителей.

— Сейчас мы должны начинать модернизировать и оптимизировать нашу систему, чтобы после 2025-го наши потребители не платили больше за услуги транспортировки ГТС, — добавил он.

План модернизации предусматривает вывод из эксплуатации излишних мощностей и обновление ключевых объектов системы. В частности, компрессорных станций.

Первой модернизируют компрессорную станцию ​​Бар — ключевой узел ГТС. Ранее она качала газ только с востока на запад. Теперь же станция может работать еще и в обратном направлении.

Благодаря этому украинская ГТС будет способна поставлять топливо во все регионы страны даже при отсутствии транзита российского газа.

Старые агрегаты станции также заменяют на новые, более мощные и современные.

Новое оборудование европейского производства позволит станции потреблять меньше газа для своей работы. Это позволит экономить более 70 млн кубов топлива ежегодно.

Похожая модернизация ждет еще девять компрессорных станций. А потом Оператор ГТС планирует переключиться на реконструкцию газопроводов.

Все для того, чтобы система могла работать одинаково эффективно как при наличии транзита, так и за вероятного отсутствия.

Кроме того, специалисты отмечают, что Украина является и будет оставаться выгодным и надежным маршрутом транзита газа в Европу.

Снижение транзита газа через Украину

В течение первых четырех месяцев 2021 года транзит газа через украинскую ГТС снизился на 9%.

В частности, с января по апрель через украинский трубопровод было прокачано 14,1 млрд куб. м газа, тогда как в 2020 году этот показатель составлял 15,5 млрд куб. м.

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