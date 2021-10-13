Когда включат батареи и какими будут тарифы на тепло

Нафтогаз обещает до 15 октября заключить договора с бюджетными учреждениями, поэтому с отоплением не будет проблем — газ предоставят по цене 17 грн за кубометр. Его в хранилищах достаточно и для нужд населения, и для социальной сферы.

После громких заявлений о чрезвычайной ситуации чиновники говорят, что в течение нескольких дней заключат все необходимые сделки.

В то же время в Киеве решили отложить старт отопительного сезона, хотя технически готовы. Объяснили, что подавать тепло пока нет оснований. Начнут, когда среднесуточная температура будет меньше восьми градусов в течение трех суток.

С 1 октября теплые батареи уже в 850 учреждениях социальной и бюджетной сферы, а это больницы, садики и школы. Если будут желающие, теплоснабжение получат и жители многоэтажек по индивидуальному обращению. Для этого нужно собрать больше половины подписей жителей и подать заявку в КГГА.

В правительстве призвали не паниковать, поскольку контролируют ситуацию и выполнение меморандума о специальной стоимости голубого топлива.

— Бюджетных учреждений в Украине немало — более 7 тыс. Заключение договоров может занять несколько дней. Со своей стороны заверяем, что до 15 октября мы имеем все возможности, чтобы заключить все договора, — подчеркнул глава Нафтогаза Юрий Витренко.

По прогнозам синоптиков, резкого похолодания в следующие несколько недель на территории Украины не будет, поэтому до реальных холодов успеют подключить тепло.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.