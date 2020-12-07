Когда в Украине заработает единый механизм поиска пропавших без вести

С марта 2021 года в Украине должен заработать новый механизм поиска пропавших без вести во время войны с Россией. Единственный информационный сервис собирать будет информацию о военных и гражданских людей.

Сейчас сбором такой информации занимают преимущественно общественные организации и несколько государственных структур, что создает логистические неудобства для родственников. Такая система заставляет их искать информацию по ломтику в каждом ведомстве.

В мире такие поисковые операции работают совершенно по-другому, поскольку пропавших без вести ищут силовики, которыми руководит координационный центр. Туда направляются все данные о пропавших без вести.

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В Офисе президента предлагают реанимировать идею единого информационного сервисного центра, который был создан еще два года назад. Несмотря на формальный запуск он так и не начал полноценно функционировать. В ноябре Владимир Зеленский реанимировал эту систему и обязал чиновников разработать реальный план деятельности этой комиссии.

И самое главное, по словам президента, выработать модель коммуникации с родными пропавших. Для этого даже формируют законодательную базу, результаты внедрения которой мы увидим весной этого года.

Фильм о жизни

Украинский режиссер Валентин Васянович экранизировал историю поиска пропавших без вести на территории Донбасса. В фильме Атлантида режиссер показал, как в 2025 году Украина побеждает войну с Россией и возвращает себе законные территории.

Однако после этого, эксперты устанавливают, что выжженная и заминированная земля больше не пригодна для жизни. В то время пока саперы разминируют территорию, волонтеры раскапывают тела погибших и устанавливают их имена.

Атлантида будет представлять Украину на Оскаре в 2021 году.