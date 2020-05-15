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Факты / Видео / Украина / Общество

Когда откроют детсады и как они будут работать

Детские сады могут открыть уже 22 мая. Однако окончательное решение правительство примет 20-го. Пока же следят за ситуацией и разрабатывают схемы — как запустить детские сады безопасно.

Скорее всего, количество детей в группах значительно ограничат. Но, если для частных заведений это выполнить возможно, то в переполненных государственных будет проблематично.

Накануне более полусотни нардепов предложили правительству свой вариант ослабления карантина для садов. Предлагают 3 этапа, как это может происходить. Подробнее смотрите в сюжете Натальи Кулик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве заработал первый в Украине Детский сад онлайн.

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