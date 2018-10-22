Бывший муж Подкопаевой – шпион: как вербовали Тимофея Нагорного

Служба безопасности Украины утверждает, что бывшего мужа олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного завербовали в России. СБУ даже показала видео, где якобы он общается с представителями российских спецслужб.

По данным СБУ – подозреваемый должен был создать в Украине политическую партию – для участия в парламентских выборах – чтобы продвигать интересы страны – агрессора. Партия должна препятствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО, а еще – настаивать на государственном статусе русского языка.

Читайте: За шпионаж. В Беларуси украинского журналиста посадили за решетку на 8 лет

В СБУ уверяют, что Нагорный общается с российскими спецслужбами с 2013 года. Разоблачить его деятельность якобы помог российский бизнесмен, на которого дома завели уголовные дела и обещали за взятку их закрыть.

Во время передачи денег, в начале месяца задержали двух задействованных в схеме россиян, а на прошлой неделе взяли и Нагорного, которого отпустили под залог в полмиллиона гривен. Мужчину обвиняют в мошенничестве и государственной измене.

К слову, Факты ICTV сообщали, что шпионский скандал обрушил рубль и акции российских компаний.

Опубликовано Октябрь, 22 в 17:07



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.