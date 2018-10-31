Бывший хакер в рваных джинсах – как Марк Цукерберг стал миллиардером

Влиятельный, богатый, но с первого взгляда так и не скажешь – в рубрике Истории успеха – самый молодой миллиардер Марк Цукерберг – основатель крупнейшей социальной сети Facebook.

Программист и когда-то хакер завоевал титулы самого влиятельного человека планеты и суперуспешного бизнесмена.

С детства Марк не различает большинства цветов – лучше видит синий. Именно поэтому это – основной цвет, созданной им, социальной сети. Когда парню исполнилось 10, отец подарил ему первый компьютер и познакомил сына с языком программирования.

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В старших классах не на шутку увлекся фехтованием и даже был капитаном школьной команды. Однажды Марк создал программу, которая распознавала музыкальные вкусы пользователей. Microsoft предлагала за это изобретение 2 миллиона долларов и работу в компании. Однако, Цукерберг отказался, и выложил эту программу в открытый доступ.

В 2002 поступил в Гарвард на специальность – психология. Но уже через 2 года вместе с однокурсниками запустил социальную сеть Facebook прямо из комнаты общежития. С этого момента жизнь Цукерберга изменилась, и он бросил учебу.

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Опубликовано Октябрь, 31 в 11:00



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