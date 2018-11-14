Колыбель надежды: во Львове открыли новый перинатальный центр
Шанс на жизнь. 15 млн детей преждевременно рождаются ежегодно в мире. Около 20тыс. только в Украине. Таким младенцам часто дают неутешительные прогнозы.
Поэтому для них крайне важна своевременная помощь врачей и наличие современного оборудования. Которое есть далеко не во всех украинских больницах. Сегодня специализированный центр помощи новорожденным Колыбель надежды открыли во Львове.
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Львов стал 34 городом, где на базе областного перинатального центра открыли Колыбель надежды с современным оборудованием для выхаживания младенцев.
За 12 лет существования программы Фонда, заработали 34 центры во всех регионах Украины.
Для родителей важно знать, что их ребенок будет жить. А те все трубки и кислородные маски останутся в прошлом.
К слову, в Италии появилось приложение для ухода за недоношенными малышами.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!