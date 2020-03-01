Команды ВСУ, СБУ, полиции и Нацгвардии со всей Украины – турнир по кроссфиту в Мариуполе

Звитяга ВМС – турнир по кроссфиту провели в Мариуполе. В нем принимали участие команды Вооруженных сил, полиции, СБУ и Нацгвардии со всей Украины.

Спортсмены, занимающиеся кроссфитом, уверены: он помогает оптимально развивать выносливость, гибкость, силу, координацию, скорость и ловкость. Этот вид спорта подходит для любого возраста.

Как соревновались и кто оказался лучшим – видела Татьяна Уралова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о соревнованиях медиков на Днепропетровщине.

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