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Комендантский час и сертификаты здоровья: как Турция борется с Сovid-19

Турция оказалась в тройке стран с наибольшим количеством больных коронавирусом. Поэтому здесь снова ввели комендантский час с 21.00 до 5.00, а в красных регионах запрещено выходить на улицу и на выходные.

Площадь Султанахмет в Стамбуле сейчас пуста, потому что туристов практически нет.

Везде спрашивают персональный код, введенный Министерством здравоохранения, чтобы отслеживать перемещения больных и контактных. Без него нельзя воспользоваться транспортом, или зайти в госучреждение.

Не пустят также в торговые центры, гостиницы, рестораны и даже к туристическим достопримечательностям.

Его сканируют и сразу видят, есть ли в вашем окружении больные, поскольку данные о всех инфицированных занесены в единую базу.

Носить маску обязательно даже на улице.

Изменилась и работа общепита, им разрешено работать только до 19.00.

Новые реалии и в гостиницах. Персонал в масках и перчатках, в ресторане — еда за стеклом.

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Главная новация — сертификация здоровья Safe tourism, которая предусматривает максимальную заполняемость 70%. За этим тщательно следят, и в случае нарушения могут отобрать сертификат.

Благодаря сертификации здесь надеются на увеличение количества туристов в этом году. Большие надежды и на вакцинацию. Сейчас прививают тех, кому за 60. Уже вакцинировали более 6 млн пенсионеров. На очереди — работники туристической сферы.

С 15 марта Турция изменила правила въезда. Кроме предоставления негативного теста на коронавирус, туристы заполняют специальную онлайн-анкету максимум за 72 часа до поездки.

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