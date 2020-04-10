Комендантский час и усиление карантина — новые ограничения в регионах

В регионах Украины усиливают карантин. Особенно там, где болезнь бурлит больше всего. Ежедневно количество больных растет, поэтому особенно важно всем соблюдать карантин и меры безопасности. В Черновицкой области на выходные закроют продуктовые магазины и заправки. В Олешках власть просит запастись продуктами, чтобы в субботу и воскресенье никто не выходил из дома.

О дополнительных мерах безопасности заговорили и в Киевской облгосадминистрации. В регионе уже зафиксировано 140 случаев инфицирования. Больше всего больных в Обуховском и Киево-Святошинском районах. По всей Украине людей настойчиво призывают сидеть дома. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, ФЛП во время карантина будут выплачивать пособие на детей.

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