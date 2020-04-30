Компания Интерпайп доставила очередную партию помощи в больницу Новомосковска

С начала пандемии преодолеть коронавирус Украине активно помогают отечественные предприятия. Компания Интерпайп доставила в центральную больницу Новомосковска очередную партию средств индивидуальной защиты, медицинских материалов и оборудования.

Большую часть защитных средств передали также бригадам скорой помощи, которые работают на территории Днепропетровской области.

— На сегодняшний день эта помощь является крайне важной. Более 20 тыс. респираторов, костюмов. Мы действительно можем сказать, что сегодня мы обеспечены и дефицитных позиций у нас почти нет — я говорю обо всех госпитальных базах нашей области, — отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

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Медицинскую помощь закупила компания Интерпайп вместе с созданным по ее инициативе благотворительным фондом Возрождение региона. К сбору средств привлекаются и другие предприятия области. Всего, на борьбу с коронавирусом в Украине промышленная компания Интерпайп совместно с фондами Елены и Виктора Пинчук уже выделили 114 млн грн.

— На сегодняшний день первоочередной задачей для нас является обеспечение городов, в которых живут и работают сотрудники компании и их семьи. Мы надеемся, что данные поставки медоборудования помогут защитить наших врачей и совместными усилиями остановить эпидемию, — сказал и.о. председателя правления Иетерпайп НМТЗ Андрей Санин.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как компания Интерпайп помогает ветеранам труда во время карантина.

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