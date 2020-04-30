Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Компания Интерпайп доставила очередную партию помощи в больницу Новомосковска

С начала пандемии преодолеть коронавирус Украине активно помогают отечественные предприятия. Компания Интерпайп доставила в центральную больницу Новомосковска очередную партию средств индивидуальной защиты, медицинских материалов и оборудования.

Большую часть защитных средств передали также бригадам скорой помощи, которые работают на территории Днепропетровской области.

— На сегодняшний день эта помощь является крайне важной. Более 20 тыс. респираторов, костюмов. Мы действительно можем сказать, что сегодня мы обеспечены и дефицитных позиций у нас почти нет — я говорю обо всех госпитальных базах нашей области, — отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Читайте: Як не допустити коронавірус на підприємство: приклад компанії Інтерпайп

Медицинскую помощь закупила компания Интерпайп вместе с созданным по ее инициативе благотворительным фондом Возрождение региона. К сбору средств привлекаются и другие предприятия области. Всего, на борьбу с коронавирусом в Украине промышленная компания Интерпайп совместно с фондами Елены и Виктора Пинчук уже выделили 114 млн грн.

— На сегодняшний день первоочередной задачей для нас является обеспечение городов, в которых живут и работают сотрудники компании и их семьи. Мы надеемся, что данные поставки медоборудования помогут защитить наших врачей и совместными усилиями остановить эпидемию, — сказал и.о. председателя правления Иетерпайп НМТЗ Андрей Санин.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как компания Интерпайп помогает ветеранам труда во время карантина.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Полуторагодовалую украинку доставили в Италию для трансплантации печени
Полуторагодовалую украинку доставили в Италию для трансплантации печени
Как помочь медикам и одиноким людям во время карантина, не выходя из дома
Как помочь медикам и одиноким людям во время карантина, не выходя из дома
Стать опекуном льва: как помочь зоопаркам прокормить животных во время карантина
Стать опекуном льва: как помочь зоопаркам прокормить животных во время карантина
Кормят и привозят средства защиты. Как в Днепре люди помогают медикам
Кормят и привозят средства защиты. Как в Днепре люди помогают медикам
Доставка продуктов для малообеспеченных: как работает и как помочь
Доставка продуктов для малообеспеченных: как работает и как помочь
Как компания Интерпайп помогает ветеранам труда во время карантина
Как компания Интерпайп помогает ветеранам труда во время карантина
Бизнес против коронавируса. На Днепропетровщине для медиков собрали 6,5 млн грн
Бизнес против коронавируса. На Днепропетровщине для медиков собрали 6,5 млн грн
Карантин в Украине: как волонтеры помогают пожилым и людям с особыми потребностями
Карантин в Украине: как волонтеры помогают пожилым и людям с особыми потребностями

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка