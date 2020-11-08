Комплексная помощь военным: в Днепре открыли Veteran Hub

В Днепре заработал Veteran Hub. Это третий после Киева и Винницы центр в стране, созданный для комплексной поддержки людей, которые вернулись с войны.

Организаторы говорят, что это закономерно. Ведь в Днепропетровской области более 30 тыс. ветеранов, нуждающихся в помощи.

А в Veteran Hub есть 12 специалистов, которые будут оказывать комплексную помощь по трем ключевым направлениям: психологическая адаптация, поиск работы и юридическая поддержка. Все услуги бесплатные, и в центр по любым вопросам можно обращаться на горячую линию: 067-348-28-68.

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Чтобы создать такое пространство поддержки для ветеранов и их семей, пленных, родственников погибших и пропавших без вести, объединились юристы, общественные организации и психологи. В Veteran Hub с комфортом разместили зону коворкинга, мутимедийний центр для презентаций и отдельные комнаты, где будут проводиться личные консультации.

Veteran Hub – новый этап национального проекта фондов Елены Пинчук и Виктора Пинчука и общественной организации Побратимы. Сейчас в условиях пандемии он будет работать онлайн – все консультации специалисты будут оказывать в режиме реального времени.

Одним из реабилитированных стал бывший командир взвода Богдан Тягнибида. Сейчас он выполняет па под зажигательную латину и наслаждается жизнью.

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