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Факты / Видео / Украина / Общество

Коммуналка и политика в приоритете: в Украине угасает мода на украинское

После Революции Достоинства в Украине появилась мода на все украинское: города и села буквально раскрасили в сине-желтые цвета, украинцы начали активно носить вышиванки и национальную символику. Но через 5 лет волна подъема несколько спала.

Мода на украинское постепенно угасала вместе с патриотическими настроениями. Согласно последнему опросу КМИС, от власти украинцы больше всего ждут снижения коммуналки и отмены неприкосновенности чиновников, а победа над российской агрессией с первого пункта сместилась на третий с мягким формированием – переговоры с Россией ради мира.

Первым звоночком смыва сине-желтой краски стали автомобилисты. Автофлаги, гербы и вышиванки заменили камуфляжные наклейки и животные. Изменилась и география патриотических автонаклеек. Раньше их заказывала вся Украина, а теперь они идут только на запад.

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Украинский язык спровоцировал скандал с одесскими медиками. Там те, кто давал клятву Гиппократа, отказались спасать из-за обращения на государственном языке.

Последний оплот украинского держат активисты в Харькове. Там борьба с местной властью за проспект Григоренко. С одной стороны – таблички с именем украинского диссидента, с другой – сталинского маршала Жукова. Но пока проигрывают – советский памятник таки восстановили.

Стоит помнить, что если сегодня не поддержать собственную армию, то завтра можно кормить чужую, так и отсутствие сине-желтых цветов рискует превратиться в триколор уже завтра.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине вступили в силу штрафы за использование символики Нацполиции.

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