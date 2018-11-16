Коммунальная стужа отступает. Где в Украине включили отопление

Коммунальная стужа отступает. На Днепропетровщине в Каменском отопление уже подали к правому берегу – это три больших района. Школы обещают открыть на следующей неделе. В Павлограде батареи потеплели накануне, но после запуска тепла системы не выдержали и трубы снова во многих местах прорвало. Такая же ситуация и в Кривом Роге, поэтому многие там снова мерзнут.

А вот в Харькове без отопления шестьдесят домов, 3 школы и 5 детских садов. Поэтому возмущеные харьковчане сегодня пикетировали городской совет.

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Из-за порывов на теплотрассах жалобы поступают со всех уголков города. В горсовете традиционно оправдываются – трубы давно изношены, требуют замены, но денег нет, поэтому, в этом году заменили только 30 км с необходимой тысячи. В многострадальную Смелу начали подавать тепло.

Пока в Смеле заново наполняют сети водой, ведь накануне, опасаясь их разрушения, коммунальщики слили воду. По прогнозам городских властей, полностью обеспечить Смелу теплом удастся уже до завтра.

К слову, старт отопительного сезона, кругом – горячие реки: состояние теплосетей Киева.

Опубликовано Ноябрь, 16 в 19:47



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