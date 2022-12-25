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Коммунальные платежи во время отопительного сезона: как не переплачивать за недополученное тепло

Маргарита Верещагина Видеоредактор

Этот отопительный сезон украинцы запомнят долго. Ибо, как правило из-за отключения света – без тепла остаются и пользователи централизовано отопления, и владельцы автономного. По предварительным подсчетам, в ноябре из-за блекаутов мы недополучили тепла на 30%. При этом коммунальщики радуются, что украинцы продолжают своевременно платить за тепло, почти так же как и в мирные времена.

Из-за ракетного террора россиян на энергетическую инфраструктуру, а затем длительные отключения электроэнергии украинцы платят гораздо меньше за коммуналку. Но в Нацкомиссии по энергетике и коммунуслугам напоминают: потребители должны своевременно подать показатели счетчика. Если вы опоздали, рискуете получить сюрприз в платежке. Ведь тогда операторы сами будут рассчитывать среднее количество потребленной энергии по общему коэффициенту. И вы можете переплатить. Украинцы уже получили платежки за ноябрь. Из-за постоянных отключений сэкономить на отоплении удалось жителям многоэтажек, у которых есть общие или индивидуальные счетчики тепла. К примеру, в столице таких домов более 90%. В тех же домах, не имеющих таких приборов – начисление тепла происходит по формуле, которая предусматривает три фактора: тепловую нагрузку дома, среднемесячную температуру, и фактическое количество времени предоставления тепла. Если сумма платежа категорически не совпадает с имеющимся отоплением в вашем доме — вы должны обратиться о перерасчете к вашему поставщику. Рискуют переплатить за тепло и владельцы квартир, где есть индивидуальные счетчики отопления, если вы не вовремяпредоставили показатели. А именно за отопление общедомовой территории оплата за нее распределяется между всеми жителями. Общий долг за теплоснабжение по Украине за 2022 год уже достиг 22,5 миллиарда гривен. Но, несмотря на все проблемы, эксперты отмечают, что сейчас крайне важно платить за тепло. От этих средств зависит и стабильная работа, и восстановление энерго и теплосетей, которую ежедневно пытается уничтожать враг.

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