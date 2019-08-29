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Kona Hybrid. Hyundai представил новый гибридный кроссовер за $28 тыс.

Южно-корейский автопроизводитель Hyundai представил на европейском рынке новый гибридный кроссовер Kona Hybrid.

Паркетник нельзя будет подзаряжать от электросети. Впрочем, ожидается, что он станет популярным.

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Kona Hybrid получила двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил и электромотор на 43 лошадки.

Назначение последнего, как и небольшой батареи сугубо вспомогательное, движение только на электротяге невозможно.

Впрочем, гибридная установка будет достаточно экономической, 4 литра горючего на 100 километров городского цикла. Цена Kona Hybrid стартует от $28 тыс.

Напомним, американский автопроизводитель Ford начал продажи своего полностью электрического кроссовера Territory.

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