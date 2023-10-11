Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Конференция Зеленского в Брюсселе | Обстрел Украины | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
— Прямая трансляция из Брюсселя — итоги;
— Зеленский в Брюсселе – с кем встречался президент;
— Война в Израиле – сюжет;
— Обстрел Харьковщины 11.10.2023 – россияне накрывали артиллерией;
— СБУ разоблачила предателей, скорректировавших удар Искандером по селу Гроза;
— Обстрел Донецкой области – 16-летняя девушка получила тяжелые ранения;
— Обстрел Херсонщины – есть раненые;
— История любви, которая прошла испытание войной.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 14:30 (11.10.2023).
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