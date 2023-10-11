Конференция Зеленского в Брюсселе | Обстрел Украины | Новости Факты ICTV за 11.10.2023

— Прямая трансляция из Брюсселя — итоги;

— Зеленский в Брюсселе – с кем встречался президент;

— Война в Израиле – сюжет;

— Обстрел Харьковщины 11.10.2023 – россияне накрывали артиллерией;

— СБУ разоблачила предателей, скорректировавших удар Искандером по селу Гроза;

— Обстрел Донецкой области – 16-летняя девушка получила тяжелые ранения;

— Обстрел Херсонщины – есть раненые;

— История любви, которая прошла испытание войной.

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