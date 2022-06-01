Конфигурация Европы кардинально изменится после победы Украины в войне – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что конфигурация Европы кардинально изменится после победы Украины в войне с Россией.

Так, он отметил в интервью Фактам ICTV, что когда МИД еще до начала полномасштабного вторжения запустил стратегию малых альянсов с теми же Польшей и Британией, были те, кто отнесся к этому насмешливо – в первую очередь в экспертной среде.

– Но жизнь показала, что мы двигались правильным курсом. И тот фундамент, который мы заложили до начала полномасштабного вторжения, на нем сейчас строятся новые уровни. Безусловно мы заинтересованы в продолжении формирования малых альянсов, мы работаем и с Британией, и с Польшей над развитием трехстороннего формата, который мы основали до начала войны. Теперь он начал дрейфовать в сторону альянса по безопасности, – сказал Кулеба.

Однако он уточнил, что такие альянсы не отменяют больших, таких, как Европейский Союз.

Сейчас смотрят

– Европа сейчас очень меняется. Идея о том, что главную роль в европейских делах отыгрывают Франция и Германия в мышлении общества начала вытесняться. Люди увидели, что Польша и Британия могут быть лидерами, так же, как и США остаются лидером в Европе. Остаточную конфигурацию Европы по результатам этой войны представить очень сложно, но контур уже виден. Безусловно, будет ЕС, но и так же будут малые альянсы, которые будут решать конкретные задачи, – резюмировал Кулеба.

Он добавил, что сейчас Европа находится в движении, а потому нужно “вгрызаться зубами, ногами и головой, чтобы получить то, что принадлежит тебе по праву”.

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