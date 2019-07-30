Конфликт на Русановке: киевляне требуют остановить скандальное строительство

В столичном районе Русановка возле канала один из застройщиков хочет построить 4-секционную высотку на 25 этажей. Люди боятся, что от нового строительства появятся новые трещины в близлежащих домах, потому что земля на плывунах, сооружения возле воды. А еще волнуются за имеющуюся инфраструктуру и существенную нагрузку на нее.

Интересно, что без паспорта объекта строительства застройщик уже начал продавать квартиры. При этом где-то на 400 квартир только 44 паркоместа.

Застройщик – ООО Русановка инвест. Землю получил в аренду от города на 15 лет. Но интересно, что адрес всюду указывают именно пожарной части, которая находится рядом – Сверстюка, 54.

Застройщик вырубил десятки деревьев, хотя не имеет даже паспорта объекта и до воды – менее 20 метров. Впрочем, несмотря на это будущий жилой комплекс с размахом рекламируют. Цена за квадратный метр от 19 тыс. грн.

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Активисты уже не раз обращались к городским властям, чтобы остановить строительство на берегу канала. Впрочем – каждый раз формальные отписки. Кличко пообещал помочь. По распоряжению мэра почти сразу собирают совещание. Здесь и все городские службы, и представители застройщиков. После часовых дебатов решают провести проверки и пока приостановить продажу квартир. Хотя застройщик не понимает почему.

В КГГА говорят – согласно детальному плану территория относится к многоэтажной застройке. Впрочем, ни одного проекта на строительство не видели. Эксперты отмечают – путаница из-за упрощенной процедуры выдачи разрешений на начало работ.

В конфликте на Русановке чиновники обещают разобраться. Уже вскоре следующая встреча, на которой должны показать прежде всего детальный план строительства. Но местные стоят на своем и обещают акции протеста в случае, если строительство продолжится.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киевской городской государственной администрации состоялась встреча с представителями инициативных групп киевлян, которые выступают против проблемных строек.

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