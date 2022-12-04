Лошади едва выжили: рашисты обстреляли животных ракетами С-300

Лошади, как известно, не должны, однако приходят в себя от мощных обстрелов – им приходится, так же как и людям. На Запорожье, недалеко от линии фронта, несмотря на ежедневную опасность – продолжает работать один из ведущих украинских конезаводов, где выращивают национальную элиту породы рысаков.

Огромный зал, которому уже более 70 лет, с терпким запахом и потускневшей живописью, где сцены из жизни лошадей. Это манеж одного из ведущих конезаводов страны.

Елена – главная зоотехникиня, которая работает здесь почти четверть века. У нее даже фамилия профессиональная – Гнида.

Но несколько месяцев назад россияне – едва не уничтожили все поголовье, а это триста лошадей. Террористы – обстреляли завод ракетами С-300. Директор конезавода, господин Михаил, показывает место – куда устроилась российская ракета.

Кроме выбитых окон и изуродованной крыши – тот обстрел контузил одного из скакунов…

В мирное время – после испытания на ипподроме – часть лошадей продавали, спортсменам, или, например, Егерям. За гривастого правили от 20 до 100 тысяч гривен. Но сейчас, конечно, спрос упал.

Но конепроизводители – духом не падают. Хотя есть перебои с электричеством, пищи для животных достаточно.

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