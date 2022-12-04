Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Маргарита Верещагина

Лошади едва выжили: рашисты обстреляли животных ракетами С-300

Маргарита Верещагина Видеоредактор

Лошади, как известно, не должны, однако приходят в себя от мощных обстрелов – им приходится, так же как и людям. На Запорожье, недалеко от линии фронта, несмотря на ежедневную опасность – продолжает работать один из ведущих украинских конезаводов, где выращивают национальную элиту породы рысаков.
Огромный зал, которому уже более 70 лет, с терпким запахом и потускневшей живописью, где сцены из жизни лошадей. Это манеж одного из ведущих конезаводов страны.

Елена – главная зоотехникиня, которая работает здесь почти четверть века. У нее даже фамилия профессиональная – Гнида.
Но несколько месяцев назад россияне – едва не уничтожили все поголовье, а это триста лошадей. Террористы – обстреляли завод ракетами С-300. Директор конезавода, господин Михаил, показывает место – куда устроилась российская ракета.

Кроме выбитых окон и изуродованной крыши – тот обстрел контузил одного из скакунов…
В мирное время – после испытания на ипподроме – часть лошадей продавали, спортсменам, или, например, Егерям. За гривастого правили от 20 до 100 тысяч гривен. Но сейчас, конечно, спрос упал.

Но конепроизводители – духом не падают. Хотя есть перебои с электричеством, пищи для животных достаточно.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Животные спасают людей: как подразделение “Антарес” разыскивает людей под завалами
Животные спасают людей: как подразделение “Антарес” разыскивает людей под завалами
Послевоенное восстановление Украины будет стоить около €600 млрд. — Всемирный банк
Послевоенное восстановление Украины будет стоить около €600 млрд. — Всемирный банк
Лошади едва выжили: рашисты обстреляли животных ракетами С-300
Лошади едва выжили: рашисты обстреляли животных ракетами С-300
Враг очень надеется использовать зиму против нас, мы должны выстоять — Зеленский
Враг очень надеется использовать зиму против нас, мы должны выстоять — Зеленский
Россия начала меньше запускать иранские ударные дроны по Украине – какая причина
Россия начала меньше запускать иранские ударные дроны по Украине – какая причина
Четыре области и Киев возвращаются к стабилизационным графикам — ДТЭК
Четыре области и Киев возвращаются к стабилизационным графикам — ДТЭК
Отключение света 5 декабря: в каких регионах Украины не будет электроэнергии
Отключение света 5 декабря: в каких регионах Украины не будет электроэнергии
В Киеве персонал Хлебного выгонял бабушку, которая попросила горячей воды — рассказ очевидца
В Киеве персонал Хлебного выгонял бабушку, которая попросила горячей воды — рассказ очевидца
Знайшли помилку в тексті?
Помилка