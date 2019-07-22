Конкретные победы вместо пафосных заявлений – позиция Слуги народа по Донбассу

Партия Слуга народа по данным Национального экзит-пола проходит в парламент. О первых шагах партии в Верховной Раде рассказала соучредитель и руководитель антикоррупционного штаба Киева, член партии Слуга народа Галина Янченко.

– Одна из первых задач – это выполнить обещание, которое политики давали избирателям 28 лет, а именно – снятие депутатской неприкосновенности. В то же время, мы понимаем, что это будет один из самых сложных боев, так как чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность, нужны изменения в Конституцию, а это 300 голосов. Соответственно, для принятия этого решения нужно будет заручиться поддержкой других политических сил, и мы надеемся, что и политсилы, которые пройдут в парламент, и мажоритарные кандидаты будут проявлять такую ​​же свободу и такую ​​же политическую ответственность, как и наша политическая сила.

Владимир Зеленский за время своего президентства уже подал 16 законопроектов в Верховную Раду. Но, ни один из них не был поддержан. По мнению Галины Янченко, парламент принимал поддержку законов Владимира Зеленского как его личную поддержку.

В частности, Владимир Зеленский подал ряд законопроектов антикоррупционной политики. Например, вопрос об уточнении подсудности Высшего антикоррупционного суда. Он должен заработать 5 сентября, и количество дел, переданных ему, чрезвычайно велико – более 3 тыс. Фактически, такое количество может заблокировать работу этого органа. Поэтому, этот законопроект будет входить в пакет первоочередных.

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Еще один законопроект, касающийся антикоррупционной политики – это норма по восстановлению ответственности за незаконное обогащение и гражданская конфискация.

– У нас есть несколько новых рецептов по борьбе с коррупцией. Предыдущие 5 лет был перекос в борьбе с коррупцией и значительно меньше усилий было направлено на предотвращение. Фактически, с коррупцией боролись, но создать такие условия, при которых она была бы просто невозможна – не смогли. У нас есть ряд инициатив, каким образом это можно изменить. Один из важных шагов – это государство в смартфоне.

В чем преимущества государства в смартфоне? Прежде всего, это устраняет человеческий фактор в коммуникациях между государством и бизнесом, государством и человеком. Как известно – ни компьютер, ни телефон не попросит взятки, в отличие от чиновника. Кроме того, государство в смартфоне поможет значительно эффективнее использовать временной, финансовый и человеческий ресурс.

– Мы бы хотели усилить роль антикоррупционного комитета в парламенте. В частности, такого института, как антикоррупционная экспертиза. На сегодня такая экспертиза на все законопроекты, которые проходят на первое чтение, проводится только на первом этапе, и большое количество поправок, которые есть корупционогенными, они воплощаются в законопроект и включаются в них на этапе правок. В результате мы имеем такие явления, как правки Лозового, как включение нормы о декларировании активистов.

Украинское общество сделало свой выбор по евроатлантической интеграции, и задача политсилы этот выбор продолжить и усилить. В поддержку этих утверждений свидетельствуют первые 4 иностранных визита президента. Говорил Владимир Зеленский и с президентом РФ Владимиром Путиным.

– Мы понимаем, что решение ситуации на Донбассе, к сожалению, зависит не только от Украины, и поэтому решение вопроса Донбасса частично зависит и от России. Наша стратегия по Донбассу заключается в том, чтобы отходить от пафосных заявлений в малые, но конкретные победы. Одной из них является разведение войск в Станице Луганской, которое можно трактовать как начало реального выполнения Минских соглашений. Да, пока в одном месте, но мы надеемся, что со временем эту практику можно будет ввести и на остальной линии разграничения.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, кто проходит в Верховную Раду от партии Слуга народа.

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