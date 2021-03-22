Конкуренция, пробки и маленькая зарплата: как в Украине работать таксистом

22 марта таксисты отмечают свой профессиональный праздник. Работа эта опасная и сложная, потому что таксист должен быть смелым, быстро реагировать на ситуацию на дороге, отлично знать город.

Также водителю такси нужно обладать ангельским терпением, ведь приходится иметь дело с разными пассажирами, многие из которых – не слишком вежливы.

Кроме того, таксист должен уметь слушать и поддержать разговор.

Максим работает таксистом уже более 15 лет. Работу свою любит и не стесняется ее. Он – не из тех водителей, которые будут всю дорогу разводить разговоры – предпочитает помолчать.

Впрочем, мужчина отмечает, что его предпочтения – не главное, поскольку у таксистов есть своя этика:

– Если пассажир сел сзади, то он не хочет разговаривать. Если сел спереди, хочет поговорить, рассказать свою историю, пожаловаться на жизнь или похвастаться.

Больше всего Максим любит пассажиров, которые оставляют чаевые.

– Есть пассажиры, которые молча сели, довез их без дониманий вопросами или шутками. Они спокойно вышли. А потом смотришь в приложении, а они 20 грн на чай оставили, – говорит таксист.

Сложностей работе, говорит Максим, добавляет конкуренция, которая растет почти каждый день. Ведь раньше, чтобы работать в службе такси, нужно было хорошо знать город, иметь собственную машину, большой опыт и лицензию.

Сейчас же у всех есть навигаторы, машину легко арендовать в таксопарке, а об опыте часто и не спросят. Таксовать может почти каждый. Поэтому и отношение у пассажиров соответствующее.

Также мужчина жалуется на плохие дороги, постоянные пробки и малые заработки. Говорит: лучшее время для водителей было в локдаун. Тогда из-за закрытого метро и ограниченого движения транспорта удалось неплохо заработать. В целом же Максим всегда надеется на удачу и карму.

– Я убежден, что когда пассажиру простил две-три гривни, потому что не было чем разменять, то следующий даст больше на чай, – говорит он.

С 17 марта в Украине вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за нарушение водителями правил дорожного движения.

В частности, за вождение в нетрезвом состоянии теперь придется заплатить 17 тыс. грн. За непристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону – до 510 грн.

За превышение скорости более чем на 50 км/ч штраф составит 1,7 тыс. Подробнее о штрафах за нарушение ПДД в 2021 году читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

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