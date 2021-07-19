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Олена Баранова |

Конкурс красоты Mrs.International: кто будет представлять Украину и подготовка

Мощная группа поддержки, украинские флаги и очаровательные леди в коронах. Так провожали в Америку Викторию Файнблат — нашу представительницу на конкурсе Mrs.International. Она везет с собой не только красоту и стиль, но и свой благотворительный проект.

Этот конкурс на 70% построен на благотворительной платформе. И очень много американских и всемирных организаций, которые поддерживают благотворительные платформы будут присутствовать.

И если я смогу убедить, что это важно, и что Украине нужна помощь, возможно у меня получится привлечь иностранные благотворительные фонды.

Виктория рассказала, что готовилась больше года. Тренировалась с американским коучем, совершенствовала английский до идеала, немного похудела, вела благотворительную деятельность и занималась семьей. Именно гармоничная женщина может принести победу Украине, говорят организаторы.

Всего на Mrs.International будут две украинки, потому что в прошлом году из-за пандемии конкурс не проводился. И Виктория настроена решительно.

Мисс Вселенная 2021

Победительницей конкурса красоты Мисс Вселенная 2021 стала Андреа Меса — представительница Мексики. Она стала третьим победителем из этой страны.

Ранее представительницы Мексики получали награду Мисс Вселенная в 1991 и 2010 годах.

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