Конкурировать невозможно: почему украинские продукты дороже импортных

Украинские фермеры не могут конкурировать на рынке с импортной агропродукцией. За последний год импорт овощей, фруктов и других продуктов вырос на 13%. При этом большую часть продукции изготовляется украинскими производителями.

Картофель в Украину везут из Египта и Азербайджана, огурцы – из Турции и Беларуси, а свинину – из Польши и Дании.

При этом спрос на импорт обеспечивается более низкой ценой, чем у отечественной продукции.

Как рассказал мелкий фермер с Волыни Олег Галасун, главная проблема – сбыть товар. По его словам, за сезон он выращивает несколько десятков тонн урожая кабачков, баклажанов, кукурузы, огурцов и помидоров.

Однако, чтобы его продукция могла попасть в сетевые супермаркеты – товара необходимо в разы больше. При этом денег, чтобы наращивать производство, фермеру взять неоткуда.

— Как их заработать, если все, что выращиваешь — продаешь на фермерских ярмарках. Замкнутый круг. Я в теплицу вложил деньги, которые мне пришлось много лет откладывать. За границей так никто не делает. Там предоставляют кредит на 5 лет, но я о таком и мечтать не могу. С меня наши банки за 5 лет снимут последнюю рубаху, — рассказал Галасун.

Причиной такой ситуации является низкий уровень поддержки агросектора со стороны государства. В частности, зарубежные производители получают дешевые кредиты, а государство им компенсирует стоимость оборудования. Таким образом снижается себестоимость продукции.

При этом, в Украине уже 4 года действуют правительственные программы поддержки фермеров и аграриев, однако сильно повлиять на ситуацию не удалось, поскольку объемы их финансирования слишком малы.

Как утверждает старший аналитик Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики Игорь Дейсан, если в странах Евросоюза около трети бюджета тратится на фермерство, то в Украине выделяется лишь 0,01%.

Он также отметил, что больше всего в упадок пришло животноводство. По его словам, за годы независимости поголовье скота сократилось в 20 раз.

В свою очередь заместитель председателя Всеукраинской аграрной совета Денис Марчук утверждает, что принятый в прошлом году закон о кооперативах должен помочь аграриям отвоевать место на полках отечественных магазинов.

Он отметил, что фермеры смогут объединится в один кооператив, что позволит удешевить затраты на семена, горюче-смазочные материалы и удобрения. Кроме того, производители смогут формировать большие партии продукции, которые были бы интересны для крупных торговых сетей.

Рост импорта товаров в Украину

В период с января по март 2021 года импорт товаров в Украину составил $15,1 млрд.

Это на $1,6 млрд больше, чем за этот же период 2020 года.

При этом увеличился и экспорт товаров. Украина поставила за границу продукции на $13,7 млрд, что на $1,5 млрд больше, чем годом ранее.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.